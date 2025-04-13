Санкт-Петербург, 13 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении актрисы петербургского Театра комедии Александры Дроздовой, ранившей ножом своего возлюбленного, артиста Театра имени Ленсовета Илью Деля. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Дроздова

«Возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказал источник телеканала.

Об инциденте ранее сообщила пресс-служба городского управления МВД. Отмечалось, что 12 апреля около 3:30 в квартире на Казанской улице 26-летняя женщина ударила ножом своего 40-летнего сожителя, владельца жилья. Пострадавшего госпитализировали с проникающими ножевыми ранениями груди и руки, женщину забрали в полицейское отделение.

Деля доставили в Мариинскую больницу и поместили в реанимацию. Вечером того же дня актёра перевели в обычную палату, врачи сочли его состояние удовлетворительным, сообщила «Фонтанка».

Дроздова рассказала правоохранителям, что Дель пришёл домой нетрезвым, они поссорились, а в ходе конфликта актёр якобы схватил её двухлетнего ребёнка. Опасаясь за здоровье ребёнка, она ударила сожителя.

Вечером 12 апреля Дель должен был участвовать в премьерном показе спектакля «Театральный роман». Его экстренно заменили другим артистом. Постановки с участием актёра, намеченные на 15 и 17 апреля, заменены на другие, сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.

Илья Дель начал театральную карьеру в Малом драматическом театре, затем служил в театре «На Литейном» и Академическом театре им. А. С. Пушкина. В театре Ленсовета артист выступает с 2013 года. На его счету участие примерно в 50 фильмах и сериалах. В их числе «Северный полюс», «Пророк. История Александра Пушкина», «Цой», «Вертинский», «Фандорин. Азазель», «Натали и Александр».

Ранее ИА Регнум сообщало о другом конфликте с участием актёра, переросшем в уголовное дело. В январе 2024 года артиста «Ленкома» Андрея Гариста, известного по фильму «Подольские курсанты» и сериалу «Менталист», задержали в Москве. В ходе ссоры он порезал ножом свою подругу, после чего прибывшие в квартиру полицейские обнаружили там запрещённые вещества. Дело возбудили по статье о незаконном обороте наркотиков.

Сначала актёр полностью отрицал вину, но позже пошёл на сделку со следствием, так как ему грозило до 10 лет лишения свободы. В феврале 2025 года актёра приговорили к 3,5 года тюрьмы за хранение 170 граммов марихуаны. Наказание могло быть ещё более строгим, но девушка передумала обвинять Гариста в причинении вреда здоровью и забрала заявление из полиции. По словам источника агентства, ей хотелось, чтобы эта история поскорее закончилась.