* состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Вашингтон, 13 апреля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп во время своего первого президентского срока (2017–2021 гг.) спрашивал у Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), занимавшего тогда пост президента Украины, какой стране принадлежит Крым, отметили в своём материале обозреватели газеты The New York Times (NYT).

Shealah Craighead/Global Look Press

Порошенко ранее дал интервью изданию.

«Во время одной из встреч <…> Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко ответил утвердительно. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: «Скажите, Крым российский?» — рассказали авторы.

Порошенко отметил, что Трампу свойственны «неожиданные и даже невежливые вопросы», сказано также в материале.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам проведённого в 2014 году референдума. Более 96% жителей Крыма и более 95% жителей Севастополя проголосовали в поддержку этого решения.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2025 года спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет ключевым вопросом в урегулировании конфликте на Украине. Уиткофф признал, что в этих регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей выразили желание вернуться в состав России.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя высказывания Уиткоффа, отметил, что у западных стран имеются все основания для признания российского статуса Крыма. Он подчеркнул, что у жителей республики было законное право на самоопределение.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отмечал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.