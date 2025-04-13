Москва, 13 апреля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал со своей супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в рамках её юбилейного шоу.

Григорий Сысоев/РИА Новости

13 апреля Навка празднует 50-летний юбилей, в честь этого было организовано большое шоу на льду. Представитель Кремля принял в нём участие и исполнил вместе с женой номер под композицию «А он мне нравится». Его перфоманс был встречен аплодисментами.

«Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше. Будь счастлива. Дари свой талант людям, дари его мне. Я всегда буду рядом», — заявил Песков и вручил Навке большой букет алых роз.

Супружеская пара состоит в браке с 2015 года.

Как передавало ИА Регнум, в документальном фильме «Она», посвящённом 50-летию спортсменки, Песков также отметил, что его жена зарабатывает больше, чем он. Навка, в свою очередь, отметила, что её муж периодически иронизирует на данную тему, заявляя, что живёт «за Навкин счёт».

Известная спортсменка, рассказывая ранее о семейной жизни с Песковым, отметила, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров. Фигуристка также сообщила, что пресс-секретарь президента принял участие в создании одного из номеров ледового шоу олимпийской чемпионки «Вечера на хуторе», подсказав идею музыки для номера Оксаны и Вакулы.