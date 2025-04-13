Уфа, 13 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. В Башкирии пёс почти месяц на месте сгоревшего дома в СНТ «Надежда» ждёт хозяина, который погиб в пожаре. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Кадр из видео МЧС Башкирии

Трагедия произошла 24 марта. Тело 62-летнего владельца животного пожарные обнаружили при разборе завалов садового дома. С того времени собака не покидает участок.

«Пёс не уходит с пепелища и преданно ждёт хозяина. Сотрудники МЧС России пытались забрать верного друга, но он никого к себе не подпускал», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Местные жители подкармливают животное, пытаются окружить заботой.

Как передавало ИА Регнум, в клинике для животных в Санкт-Петербурге 5 апреля умер кот по кличке Рыжик, прозванный махачкалинским Хатико за то, что семь лет прожил на могиле хозяина. Петербургские зоозащитники отловили кота, когда он заболел. Они установили, что у Рыжика пневмония, сломаны зубы и больные уши. Его отправили на лечение, но через два месяца животное умерло.

В Башкирии собака по кличке Белка четыре дня ждала возле реки хозяина, провалившегося под лёд. Пока шли поиски его тела, родственники погибшего пытались увести питомца домой, но не могли.

В Ялте пёс по кличке Мухтар 12 лет ждал на набережной хозяина, погибшего в ходе работы спасателем. Крымский Хатико каждый день приходил на одно и то же место, глядел на прохожих и на море. Он умер в августе 2023 года.

В американском штате Калифорния пёс по кличке Мэдисон неделями не уходил с места, где до разрушительного лесного пожара стоял дом его хозяев. О собаке рассказали в местной организации по спасению бездомных животных. Одна из сотрудниц кормила пса, который будто охранял свой бывший дом. Спустя почти месяц хозяева собаки вернулись.