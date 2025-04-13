Вашингтон, 13 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Соединённые штаты Америки ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин. Об этом 13 апреля сообщил директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.

Global Look Press

«Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведём с ними переговоры», — сказал Хассетт в эфире телеканала CNN.

Директор совета добавил, что в отношении этих стран действует пошлина на импорт товаров в США на уровне 10%. Помимо этого, ведётся процесс по урегулированию торговых споров с Китаем, однако он «находится в зачаточной стадии», добавил Хассетт.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи.

Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили. Однако в назначенный срок глава Белого дома заявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран, для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. На Китай эта мера не распространяется.

Китай сообщил о введении ответных пошлин на импорт из США в размере 34%. В ответ на это Трамп утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Однако 10 апреля глава США вновь повысил пошлины на товары из Китая до 145%. На следующий день, 11 апреля, Пекин также увеличил пошлины на товары из США до 125%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией с пошлинами США и делает всё для минимизации их эффекта для страны. Он добавил, что каждый глава государства проводит ту политику, которую он считает выгодной и целесообразной.