Вашингтон, 13 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Американский журнал Newsweek 13 апреля опубликовал карту предполагаемого раздела мира на сферы влияния России, Китая и США.

Sergey Elagin/Global Look Press

Обозреватели издания заявили, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, по их мнению, схож с Ялтинской конференцией, результатом которой стал «раздел Европы» между США и Великобританией, с одной стороны, и СССР, с другой.

По версии авторов, в сферу влияния России, отмеченную на карте красным цветом, попадёт вся территория Европы, а также Закавказье и Турция, в сферу влияния США (синий цвет) — вся Северная Америка и Гренландия, Китая (жёлтый цвет) — Юго-Восточная Азия, в том числе Япония и Индия.

Скриншот страницы Newsweek Карта «раздела мира» между Россией, США и КНР, опубликованная Newsweek

При этом Южная Америка, Африка, Австралия и часть Азии ни к одной из сфер влияния не отнесены.

Как передавало ИА Регнум, политолог Александр Рар после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в феврале отметил: можно предположить, что Трамп видит Россию великой державой, а потому вероятно, что решения о ситуации на Украине, в Европе, по вопросам НАТО и о разделе зон влияния будут выработаны Трампом и Путиным напрямую в обход Лондона и Парижа.

Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также в феврале заявил, что Россия и США в рамках переговоров якобы намерены обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. Бывший чиновник отметил, что нынешний период, по его мнению, является одним из самых важных в истории континента, сопоставимым с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.