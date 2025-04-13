Курск, 13 апреля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Жительница села Гончаровка Суджанского района Курской области была вынуждена похоронить своего сына в огороде после того, как его замучили до смерти бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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«Следователями установлено, что в ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом», — сказано в Telegram-канале СК.

В результате преступных действий киевских боевиков мужчина скончался. Мать погибшего рассказала военным следователям, что тело своего сына ей пришлось захоронить на территории жилого дома, поскольку ВСУ во время оккупации российского региона запрещали хоронить людей на кладбищах.

Она также сообщила, что получила ранение в марте 2025 года, когда украинские военные целенаправленно обстреляли её дом. Следователи установят и привлекут к ответственности представителей украинских вооружённых формирований, причастных к этим преступлениям, заключили в ведомстве.

Ранее другой житель Курской области также рассказал о запрете украинских бойцов хоронить гражданских на кладбищах. Из-за этого людям приходилось ходить по разрушенным домам и собирать в коробки кости погибших в результате атак ВСУ, после чего хоронить останки.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные за время оккупации курского приграничья совершили массу преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей украинскими формированиями.

Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародёрством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Боевики целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.