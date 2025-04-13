Ташкент, 13 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Подземные толчки, отголоски мощного землетрясения в Таджикистане ощутили жители Узбекистана. Об этом сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики в Telegram-канале.

Global Look Press

В частности, в Ташкенте сила толчков составила два балла по шкале Рихтера, ещё в семи регионах страны — два-три балла. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

«Землетрясение на территории Таджикистана. В эпицентре: семь баллов», — указано в сообщении.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), на территории Таджикистана зафиксировали три землетрясения с начала суток.

Последние подземные толчки магнитудой 4,7 произошли в 12:14 по местному времени (10:14 мск). Эпицентр землетрясения находился в 29 км к северо-востоку от районного центра Рашт в Таджикистане, где проживают 10,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Утром в этом же районе зафиксировали два подземных толчка. Первое землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 09:24 по местному времени (07:24 мск) в 29 км к востоку от Рашта, очаг залегал на глубине 10 км.

Менее чем через час, в 10:06 по местному времени (08:06 мск), землетрясение магнитудой 4,2 произошло на расстоянии 40 км к юго-востоку от Рашта и 179 км к северо-востоку от Душанбе.

В результате первого, самого сильного землетрясения были повреждены 29 жилых домов и школа, в том числе 17 домов в Раштском районе и 12 в Таджикабадском районе, сообщило агентство Avesta со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

«По данным КЧС, сила подземных толчков в эпицентре составила 5–6 баллов по шкале Рихтера, в столице ощущались колебания силой до 3 баллов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из сёл Раштского района Таджикистана в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок. На него обрушилась стена жилого дома.