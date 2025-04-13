Москва, 13 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей. Об этом 13 апреля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», ― добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как Путин научился играть в хоккей. На фестивале борьбы на старой арене «Лужников» в 2011 году, которую он тогда посетил вместе с главой государства и экс-президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачёвым, выяснилось, что глава государства ни разу не катался на коньках. Тогда хоккеист предложил Путину научиться этому.

На следующей день после мероприятия президенту привезли форму для примерки, и она оказалась ему впору. Путин пообещал юным хоккеистам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс, вспоминал Фетисов. Спустя время Путин освоил катание.

Президент РФ несколько лет выступал в Ночной хоккейной лиге, основанной по его инициативе в 2011 году. Он традиционно выходил на лёд под номером 11. Российский лидер отмечал, что именно благодаря занятиям спортом у него выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, в частности, убеждение в необходимости уважительного отношения к партнёрам. По мнению главы государства, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль.

В 2023 году президент России рассказал, что продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают его и позволяют отдыхать от текущих дел.

Также Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо, увлекается горнолыжным спортом. Генеральный менеджер сборной РФ по дзюдо Эцио Гамба отметил, что глава государства уже не занимается дзюдо профессионально, но отлично показывает себя на тренировках, в частности, хорошо двигается.