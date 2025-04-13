Саратов, 13 апреля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. В Первой лиге двух футболистов увезли на скорой после столкновения головами во время игры.

Кадр из видео

На 80-й минуте матча мяч после углового удара был выбит в центр поля, где на него вышел голкипер саратовского «Сокола» Никита Карабашев. Он попытался сыграть головой, однако столкнулся с защитником московской «Родины» Георгием Юдинцевым. В результате жуткого столкновения головами оба футболиста упали на газон без сознания.

Машина скорой помощи заехала прямо на поле, игроков перенесли в автомобиль на носилках. Затем футболистов госпитализировали. Пока нет информации об их состоянии.

После инцидента матч продолжился и вскоре завершился победой «Родины» со счётом 2:1.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года нападающего французского футбольного клуба «Бордо» Альберта Хосуэ Элиса ввели в искусственную кому после того, как он получил травму головы во время матча с «Генгамом». Элис неудачно упал на газон после столкновения с игроком «Генгама» в воздухе. В результате форвард потерял сознание, и его унесли с поля на носилках. Позже игрок пришёл в сознание, но медики всё равно решили погрузить его в искусственную кому. Это было необходимо для безопасной транспортировки в больницу.

В сентябре 2023 года матч чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Валвейк» и «Аякс» прервали из-за тяжёлой травмы вратаря хозяев поля Этьена Вассена. Голкипер потерял сознание от удара форварда «Аякса» Брайана Бробби коленом в голову. Столкновение футболистов произошло на 84-й минуте. Вратаря унесли на носиках.