Москва, 13 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его жена, фигуристка и организатор ледовых шоу Татьяна Навка, зарабатывает больше, чем он.

Bulkin Sergey/Global Look Press Татьяна Навка

В документальном фильме «Она», посвящённом 50-летию Навки и вышедшем в эфир «Первого канала», Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос.

«Да, конечно. Хотя у нас [в Кремле] очень хорошая зарплата», — сказал пресс-секретарь президента.

Навка, в свою очередь, отметила, что её муж периодически иронизирует на данную тему, заявляя, что живёт «за Навкин счёт».

Песков также рассказал, что Навка в период их десятилетнего (к настоящему времени) брака начала смотреть новости, чего раньше не делала, и стала «патриотом во второй степени», которая «со всей пролетарской жёсткостью» указывает мужу на недостаточную, с её точки зрения, защиту Владимира Путина.

Навка и Песков поженились в 2015 году, у пары есть общая дочь.

Как передавало ИА Регнум, Навка, рассказывая ранее о семейной жизни с Песковым, отметила, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров. Фигуристка также рассказала, что пресс-секретарь президента принял участие в создании одного из номеров ледового шоу олимпийской чемпионки «Вечера на хуторе», подсказав идею музыки для номера Оксаны и Вакулы.

В середине марта 2022 года минфин США ввёл санкции в отношении Навки и двух совершеннолетних детей Пескова. Сам пресс-секретарь президента был внесён в санкционный список в начале того же месяца.