Томск, 13 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. На трассе в Томской области перевернулась фура, перевозившая свиней. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

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«По предварительным данным, 64-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» с прицепом, не справился с управлением транспортным средством, совершил опрокидывание на проезжую часть», — говорится в сообщении Telegram-канале.

Авария произошла на 65-м километре автомобильной дороги «Томск-Каргала — Колпашево» Шегарского района. Никто из людей не пострадал.

По данным Telegram-канала «112», в результате ДТП как минимум три десятка животных пострадали, а часть поросят разбежалась по ближайшему селу Мельниково. Местные жители организовали операцию по спасению и отлову животных. На месте аварии работают медики и ветеринары.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля рейсовый автобус, следовавший из Москвы в город Геническ Херсонской области, опрокинулся на трассе под Ростовом-на-Дону. Пострадали три пассажира. Двоим из них помощь оказали на месте, третьего доставили в больницу. Всего в автобусе находились 23 человека.