США, 13 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Подросток Никита Касап, который обвиняется в убийстве своих родителей в американском штате Висконсин и подозревается в планировании покушения на президента США Дональда Трампа, хотел сбежать из страны на Украину. Об этом сообщило американское издание Slavic Sacramento.

Кадр из видео

В ходе расследования выяснилось, что 17-летний юноша, имеющий молдавское происхождение, обсуждал в своём Telegram побег из США на Украину. В частности, Касап спрашивал у неизвестного: «Сколько мне мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут на Украину?» В настоящее время полиция проверяет его контакты с иностранцами.

Тела матери и отчима юноши были обнаружены сотрудниками полиции в городе Уокешо штата Висконсин 1 марта. Вскоре подростка задержали в штате Канзас. Касапу предъявили обвинения в двух убийствах и сокрытии тел.

В ходе расследования было установлено, что мотивом преступления было получение денежных средств и возможности свободно передвигаться по стране с целью организации покушения на Трампа. В телефоне подозреваемого были также обнаружены материалы, имеющие отношение к нацизму, и документы, в которых он призывал к нападению на главу государства.