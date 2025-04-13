Белгород, 13 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил на мирного жителя Белгородской области взрывоопасное устройство, мужчина получил ранение и был госпитализирован. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

Отмечается, что после оказания необходимой медпомощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Кроме того, в результате атаки украинского дрона пострадала жительница города Шебекино Белгородской области. Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги была доставлена в Шебекинскую ЦРБ.

12 апреля при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения головы и левой голени, мужчину госпитализировали. 11 апреля в результате киевской агрессии погиб житель Белгородской области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по грузовому автомобилю.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 10 апреля, украинский БПЛА атаковал автомобиль с мирными жителями в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, погиб один человек. В тот же день четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили ранения после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Суземском районе Брянской области.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за предшествовавшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.