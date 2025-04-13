Москва, 13 апреля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Награждение корреспондента итальянской государственной телерадиокомпании RAI Стефании Баттистини премией «За свободу прессы» за её пропагандистские материалы, имеющие целью создать хороший имидж киевским неонацистам, — это настоящая вакханалия, заявила 13 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В своём Telegram-канале Захарова обратила внимание, что награду Баттистини вручили на территории бывшего концентрационного лагеря в Фоссоли.

«Можно было бы подумать, что её наградили за смелые антифашистские репортажи, обличающие неонацистскую сущность киевского режима, рассказывающие о принудительной мобилизации в ВСУ, о ренессансе культа гитлеровских приспешников на Украине, прославлении бандеровцев и установке им памятников по всей стране. Но что-то в Италии, видно, сломалось. Потому что Баттистини с февраля 2022 г. регулярно снимала исключительно пропагандистские материалы, целью которых было переложить ответственность за военные преступления, совершённые ВС Украины, на российскую сторону, а также массированное распространение дезинформации о России», — отметила Захзарова.

Она напомнила, что в августе 2024 года Баттистини вместе с боевиками ВСУ проникла в Суджу Курской области, где сняла ряд репортажей в духе Геббельса, героизируя боевиков. В отношении журналистки и её оператора было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ, оба объявлены в международный розыск, отметила Захарова.

Лагерь военнопленных в Фоссоли использовался итальянскими фашистами Республики Сало и нацистами из СС как концентрационный, и для более чем 5 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. евреев, он стал последним этапом перед отправкой в Освенцим, указала официальный представитель МИД РФ. В охрану лагеря входили и украинские нацисты, они и надзирали за итальянским священником Одоардо Фокерини, имя которого носит теперь вручённая Баттистини премия, подчеркнула Захарова.

«Следующий репортаж Баттистини будет, по всей видимости, о гарных итальянских и украинских парнях, которые были «вынуждены охранять унтерменшей» в лагере Фоссоли, и о необходимости наградить их медалями «за образцовую службу по охране правопорядка», — отметила официальный представитель МИД.

Данная история — грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма и глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами, подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Баттистини и её оператора Симони Трайни, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и снимали сюжеты в Судже. Они были заочно арестованы судом.

В ноябре 2024 года Захарова отметила, что к конфликту на Украине привела в том числе чудовищная пропаганда на Западе, которая помешала западному обществу и политикам получать правдивую информацию о происходящем вокруг Украины и принимать правильные решения. Официальный представитель МИД подчеркнула, что аналогичная ситуация имела место и перед началом Второй мировой войны.