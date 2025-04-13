Вена, 13 апреля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Власти Австрии в очередной раз не пригласили Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом 13 апреля сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

IMAGO/Harald Dostal/TASS

«Третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — уточнил дипломат.

Любинский напомнил, что официальные контакты были сведены к минимуму с момента начала специальной военной операции.

«Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году», ― добавил посол.

Российское диппредставительство организует свои мероприятия, приуроченные к памятным датам, указал Любинский.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году Австрийский комитет Маутхаузена заявил об отказе делегациям России и Белоруссии в участии в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря. Дипведомство отметило, что в этой связи российская сторона организует свою «вахту памяти» в концлагере.

В 2022 году АКМ Маутхаузена отправил в российское посольство в Вене письмо с «настоятельной рекомендацией» лично послу России и другим сотрудникам воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационного лагеря.

Первые 2 тыс. советских военнопленных поступили в Маутхаузен в ноябре 1941 года. Всего же в концлагере были казнены, умерли от избиений и голода, а также от непосильного труда в каменоломнях более 32 тыс. советских граждан, 30 тыс. поляков, несколько тысяч евреев, итальянцев, венгров, албанцев, сербов и хорватов. Узники нацистского лагеря смерти Маутхаузен были освобождены 5 мая 1945 года.

4 апреля стало известно, что МИД ФРГ рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма». Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что подобные шаги Берлина вызывают «горькое разочарование».

Россию также не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, которые прошли 27 января в Польше. При этом на памятной церемонии присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин назвал неприглашение РФ на эти мероприятия позорным.