Вашингтон, 13 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. После окончания украинского конфликта страны Восточной Европы могут вернуться под влияние России. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на экспертов.

White House/Global Look Press

«В Ялте великие державы решали вопрос о будущем Восточной Европы. Вот как это выглядит сейчас в отношении Украины. Решение о будущем Украины без Украины — это также решение о будущем Европы без Европы… После конфликта Восточная Европа может быть брошена на произвол судьбы. В итоге может возрасти влияние России на внутреннюю политику таких стран, как Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша», — говорится в публикации.

При этом в издании уточнили, что Центральная Азия станет зоной соперничества между Москвой и Пекином, а Латинская Америка — между Пекином и Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинский конфликт завершится, если президент США Дональд Трамп нанесёт визит в Москву на День Победы. По его словам, важно также и присутствие председателя КНР Си Цзиньпина на данном мероприятии.

Стариков также выразил уверенность, что такое развитие событий действительно возможно. По его словам, эта информация подтверждается разведпризнаками и со стороны России, и со стороны Украины.