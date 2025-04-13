Москва, 13 апреля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. В России православные христиане 13 апреля отмечают один из главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое наступает за неделю до Пасхи.

Максим Богодвид/РИА Новости

Каждый год праздник приходится на разные даты, он традиционно предшествует началу Страстной недели, выпадая на шестое воскресенье Великого поста.

Согласно библейскому преданию, Христос въехал в город, сидя на молодом осле. Там его встретила ликующая толпа — жители устилали перед Иисусом дорогу пальмовыми ветвями, выкрикивая: «Осанна», что означает «Спаси нас». Таким образом они выражали своё восхищение чудом, которое Иисус совершил, воскресив Лазаря.

В православных храмах накануне праздника после чтения Евангелия традиционно происходит освящение вербы. Для этого выбирают молодые и в то же время крепкие ветки. Утром христиане приходят на службу, держа в руках вербу и свечку. Таким образом верующие встречают Спасителя, вступающего в город. Если у человека по каким-то причинам не выходит посетить храм в этот день, он может освятить ветви вербы святой водой дома.

После службы освящённую вербу принято приносить домой, где она будет храниться за иконой или на видном месте весь год. Считается, что она приносит удачу, а также служит оберегом от бед, пожаров и злых сил. Одним из народных обычаев в Вербное воскресенье стало похлопывание веточками родных со словами: «Не я бью — верба бьёт. Будь здоров, как вода, и богат, как земля». Таким образом человек желает здоровья и благополучия близкому.

В этом году верующие постятся с 3 марта по 19 апреля. Ведущий диетолог столицы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова в беседе с ИА Регнум сообщила, что во время Великого поста в меню могут быть морепродукты, но только те, что являются бескровными организмами. На Благовещенье и в Вербное воскресенье позволяется употребление рыбы в пищу, также допустимо подать на стол немного вина.