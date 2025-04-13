Москва, 13 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Так она в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ ответила на вопрос, какая судьба ждёт Украину.

«Украину не ждёт никакая судьба. Судьба ждёт территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется, территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша», — сказала Симоньян.

России не нужно чужого, и РФ заберёт только свои территории, где живут люди русской культуры, говорящие на русском языке и желающие «жить с нами», отметила главред RT. К РФ присоединятся территории, где России рады, подчеркнула она.

«Мы заберём всё то, где нам рады. Посерединке будет буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады. А то, что за буферной зоной, — да найдётся, кому поделить между собой», — отметила Симоньян.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times ранее сообщила, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил план разделения Украины, схожий с разделом Берлина после Второй мировой войны. По этим данным, англо-французские войска предложено разместить к западу от Днепра, в том числе в Киеве, а российские — к востоку. Позднее Келлог обвинил The Times в искажении его слов. Он отметил, что говорил о зонах ответственности западных стран и «не имел в виду раздел Украины».

Агентство Reuters ранее сообщало, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым заявил Дональду Трампу, что самым быстрым способом прекратить огонь на территории Украины было бы признание возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.