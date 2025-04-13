Мончегорск, Мурманская область, 13 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России по лыжным гонкам, прошедшей в Мончегорске. Результаты гонки опубликованы на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Егор Алеев/ТАСС

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды. Второе место занял Егор Митрошин, пришедший к финишу на 44,2 секунды позже. Бронза у Ивана Якимушина (+45,1 с).

Мужской марафон в Мончегорске стал последним официальным стартом в сезоне-2024/2025.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Большунов одержал победу в гонке на 3 км свободным стилем в рамках Финала Кубка России по лыжным гонкам, прошедшей в Апатитах и Кировске. Лыжник преодолел 3 км гоночной трассы за 6 мин 46 с. Вторым финишировал Савелий Коростелёв с отставанием от лидера на 0,9 с. Третьим стал Сергей Устюгов (+7,7 с).

9 марта Большунов также выиграл четвертую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам в Казани, победив в командной эстафете 4×7,5 км. Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Сергеем Волковым, Коростелёвым и Большуновым преодолела дистанцию эстафеты за 1 час 12 минут 29,5 секунды.