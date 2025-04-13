Москва, 13 апреля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Елизаветовка в ДНР, сообщила 13 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Совокупные потери противника в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1280 человек. Ударами авиации, беспилотников и артиллерии было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов дронов, месту размещения оперативно-тактических ракет и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили самолёт F-16, восемь управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 207 беспилотников ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили четыре населённых пункта в трёх регионах — в Курской и Сумской областях, а также в ДНР. Также ведомство проинформировало, что с начала года под контроль России перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении.

4 апреля военное ведомство сообщило об освобождении населённых пунктов Розовка и Успеновка в ДНР, 2 апреля — об освобождении села Лобковое в Запорожской области и Весёлого на территории ДНР, 1 апреля — об освобождении населённого пункта Разлив в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что российские военные уже освободили от ВСУ почти всю территорию приграничных районов Курской области. 8 апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Гуево.