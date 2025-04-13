Москва, 13 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям восьми бригад и штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Горналя и Олешни в Курской области. Об этом 13 апреля сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Поражение украинским формированиям нанесли военнослужащие группировки войск «Север» в ходе наступательных действий. Помимо этого ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Беловоды, Гнилица, Локня, Малая Рыбица, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки, Запселье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки украинские подразделения потеряли до 190 бойцов. Армия России ликвидировала танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта и РСЗО БМ-21 «Град».

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 010 бойцов, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортёра, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля российские войска поразили формирования девяти бригад и одного полка ВСУ в Курской области. Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.