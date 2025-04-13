Вашингтон, 13 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по-особенному ведёт себя после матчей. Он способен удивлять и вдохновлять, рассказал форвард команды Итен Фрэнк изданию «Спорт-Экспресс».

AP/TASS

По словам хоккеиста, голы Овечкина — ледовая часть айсберга, за которой наблюдают зрители. Но однажды он удивил товарищей по команде на игре в гольф, где выполнил уникальный удар Hole-in-one — попал в лунку с первого раза.

«Некоторые парни до сих пор крутят это видео, поражаясь и смеясь, как такое вообще возможно. Ведь до того он никогда не играл в гольф!» — сказал Фрэнк.

Он добавил, что в раздевалке Овечкину достаточно сказать несколько слов, чтобы изменить плохое настроение своей команды из-за проигрыша или плохой игры.

«Тут он говорит буквально пару слов — и ты прямо видишь, как это настроение меняется. Каким-то образом он способен вносить в команду спокойствие, причём для каждого. И напоминать, что мы должны работать все вместе», — поделился хоккеист.

Принцип капитана «Вашингтона» — не слишком высоко, не слишком низко. Ровное поведение без эмоциональных перепадов приводит к результату, пояснил Фрэнк.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Для россиянина матч стал 1487-м в карьере.

После рекорда хоккеисту предоставили отдых. Без Овечкина игроки «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграли соперникам из «Коламбус Блю Джекетс» в выездном регулярном матче. Игра закончилась с разгромным счётом 0:7.