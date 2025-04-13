Анкара, 13 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Переговоры РФ и Украины по судоходству в Черном море пройдут в Анкаре с 15 по 16 апреля. Об этом сообщает CNN TÜRK со ссылкой на минобороны республики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По данным источников в минобороны Турции, в штабе ВМС Турции в Анкаре 15–16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море», — передает телеканал.

Российская и украинская стороны пока не комментировали данную информацию.

Ранее, 11 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. Там он обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию в Черном море и на Ближнем Востоке.

В тот же день в ходе пресс-конференции Фидан заявил, что двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случая согласия сторон.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что представители американской стороны во время переговоров обсуждали в Саудовской Аравии в том числе мораторий на удары в Чёрном море и восстановление торговых перевозок.