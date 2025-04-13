Душанбе, 13 апреля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. В Таджикистане в результате землетрясения утром 13 апреля были частично разрушены 17 жилых домов, сообщили в Центре управления кризисными ситуациями (КЧС) комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

AP/TASS

«По предварительным данным, на территории четырёх сёл Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет», — рассказали ТАСС представители центра.

В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 5 баллов. Идёт работа по ликвидации последствий, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Таджикистане утром 13 апреля произошло землетрясение. Эпицентр располагался на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд, очаг — на глубине 16 км. Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,4, а позднее пересмотрели оценку, понизив показатель до 5,9.

МЧС Узбекистана сообщило, что жители республики также ощутили данное землетрясение. На территории страны сила подземных толчков составила от двух до трёх баллов. Сведений о пострадавших и разрушениях в Узбекистане не поступало.

28 марта землетрясение зафиксировали в Мьянме. Его магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр находился около города Мандалая, второго по величине в стране. После первого землетрясения произошло второе магнитудой 6,4. По данным на 11 апреля, погибли 3689 человек, 5020 получили ранения, ещё 139 числятся пропавшими без вести. По распоряжению президента России Владимира Путина в Мьянму направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме.