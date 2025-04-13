Анкара, 13 апреля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. За последние несколько дней в некоторых районах Турции зафиксировали самые низкие температуры за последние 30 лет. Об этом сообщил глава турецкого Минсельхоза Ибрагим Юмаклы.

«В отдельных регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет. В результате этих неблагоприятных погодных условий, к сожалению, мы пережили один из самых масштабных сельскохозяйственных заморозков в нашей истории с 2014 года», — написал Юмаклы в соцсети Х.

Он отметил, что резкое похолодание наблюдалось в разное время в марте–апреле, но особенно серьезным заморозки были 10–12 апреля, когда отметка падала до минус 15 градусов, а в турецких регионах шел снегопад и град.

По словам министра, перепады температур привели к ущербу для фермеров. Юмаклы подчеркнул, что государство намерено поддержать пострадавших производителей.

Как передавало ИА Регнум 7 апреля министерство торговли Турции сообщило о приостановке с 8 апреля экспорта лимонов «в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке».

Тогда уточнялось, что речь идет о продукции из южных провинций республики — Мерсина, Адана и Хатая.