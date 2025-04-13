Москва, 13 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе сосредоточится на вопросах, связанных с улучшение городской инфраструктуры в российских городах. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканал «Россия 1». Фрагмент передачи опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Kremlin Pool/Global Look Press

«На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. Задача была поставлена и в послании Федеральному собранию», ― сообщил Зарубин.

Кроме того, российский лидер проведёт важные совещания с правительством и Советом безопасности. Также в графике главы государства значатся региональные поездки и международные контакты.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент России работал в Санкт-Петербурге. Глава государства провёл совещание по вопросам развития военно-морского флота России и встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

1 апреля российский лидер провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он поинтересовался, как исполняются договорённости, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной.

Также, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Путину попросил рассказать о направлениях работы с американцами, в том числе о том, что обсуждалось на встрече экспертов России и США 24 марта в Эр-Рияде, где речь шла о реанимации так называемой Черноморской инициативы.

На совещании главы государства с постоянными членами Совбеза 28 марта рассматривались вопросы развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.