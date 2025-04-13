Санкт-Петербург, 13 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс египетской авиакомпании, следующий в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пассажиры должны были отправиться в пункт назначения 13 апреля в 03:30 мск. Однако вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines отложили почти на сутки ― до 02:50 мск 14 апреля.

«Предварительная причина ― позднее прибытие воздушного судна», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что контролируют соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

По предварительным данным, на рейсе должно быть около 160 пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля около 200 человек не могли вылететь в Москву из Пхукета из-за задержки рейса. Самолёт должен был отправиться в пункт назначения в 8:50 мск, однако вылет трижды переносили.

Рейс авиакомпании Azur Air отправили только 13 апреля в 3:45 мск после задержки продолжительностью 19 часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, ожидается, что самолёт приземлится в российской столице в 14:20 мск.

В авиакомпании пояснили, что были вынуждены перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы. На время ожидания вылета пассажирам предоставили возможность размещения в гостинице и иные услуги в соответствии с правилами. Размещением занимались представители авиакомпании на Пхукете совместно с туроператорами.

В декабря прошлого года более чем на сутки задержали вылет самолёта египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующего рейсом UJ-614 из международного аэропорта Шереметьево в Москве. Воздушное судно должно было отправиться в Шарм-эль-Шейх 20 декабря в 05:50 мск. Однако рейс вылетел 21 декабря в 18:50 мск. Недовольные задержкой люди заблокировали проход пассажирам других рейсов, столпившись у входа в зал ожидания. На место прибыли полицейские.