Ключи, Камчатский край, 13 апреля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Извержение вулкана Безымянный на Камчатке усилилось, на склонах наблюдаются лавовые потоки. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Елена Верещака/ТАСС

Сход раскалённых обломочных лавин на юго-восточном склоне зафиксировала камера, установленная на сейсмической станции Камчатского филиала «Безымянный-Грива», в период с 21:00 до 22:00 по местному времени (с 12:00 до 13:00 мск) 13 апреля.

Ранее в Камчатском филиале сообщили, что высота пеплового шлейфа над Безымянным увеличилась с 5 до 6 км. В районе вулкана действует оранжевый код, означающий опасность для местных авиаперевозок.

Вулкан Безымянный, расположенный примерно в 40 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района и в 350 км от Петропавловска-Камчатского, усилил активность утром 12 апреля. Специалисты фиксируют непрерывный сход обломочных и пепловых лавин.

«Тепловое облако протянулось на север-северо-восток от вулкана. Отложения пепла покрыли вулканы Камень и Ключевской», — сообщалось в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологи ДВО РАН.

Вулкан Безымянный высотой 2882 м над уровнем моря входит в Ключевскую группу наряду с ещё тремя действующими вулканами: Ключевским, Дальним Плоским и Плоским Толбачиком. Группа также включает девять потухших вулканов.

Ранее специалисты спрогнозировали мощное извержение Безымянного. Предположительно, на кульминационной стадии вулкан может выбросить пепел на высоту 15 км.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля 2024 года Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 км. Шлейф растянулся на 300 км. В связи с эксплозивным извержением вулкана закрыли туристический маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке.