Москва, 13 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа продлить на год антироссийские санкции было ожидаемым шагом, который не несёт в себе ничего нового, заявил 13 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа.

Jim Loscalzo/Global Look Press

Вашингтон вводит санкции против Москвы с 1970-х годов, отменять их полностью никто не будет, а сейчас, в процессе подготовки возможного мирного соглашения по Украине, продление санкций — элемент политических манёвров Трампа, сказал Чепа в беседе с «Лентой. Ru».

«Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас», — заявил депутат.

К продлению санкций следует относиться спокойно, считает Чепа. Россия продолжит придерживаться собственного плана, основанного на интересах государства, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Трамп ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые ввёл в 2021 году экс-глава Белого дома Джозеф Байден. Речь идёт об указе 14 024, который был принят бывшим американским лидером из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В частности, в данном указе упоминалась заморозка российских активов в США.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввёл против РФ уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.

18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом Путин поддержал предложение американского коллеги о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.