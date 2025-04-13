Одесса, Украина, 13 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. В Одессе вандалы повесили на памятник российскому писателю Александру Пушкину петлю и табличку с надписью «Ищу бульдозер». Об этом сообщило местное издание «Страна. ua», прикрепив соответствующее видео.

Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина, забравшись на памятник, пытается набросить самодельную петлю на шею поэта. Его действия сопровождаются негативными комментариями прохожих, которые грозились вызвать полицию.

Один из мужчин возмутился данным актом вандализма и спросил: «Что, других проблем нет?» После этого у него поинтересовались, почему он говорит на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря украинское издание «Страна. ua» сообщило о том, что в Одессе снесли памятник Высоцкому. Бронзовая композиция была установлена в 2012 году на Французском бульваре у здания киностудии. Власти Одессы пока никак не прокомментировали произошедшее.

В Киеве 5 декабря демонтировали четыре бюста героев Великой Отечественной войны. Киевскому режиму не угодили бюсты Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Фёдорова.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя демонтаж памятника Пушкину в Одессе, заявил, что памятники советским деятелям и русским писателям на Украине сносят из-за страха перед совместным с Россией культурным наследием. По его словам, на Украине боятся даже мёртвых русских.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.