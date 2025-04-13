Москва, 13 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. За весь период боёв на курском направлении подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли более 74 тыс. бойцов. Об этом 13 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортёра, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

За сутки украинские формирования потеряли до 190 бойцов. ВС России ликвидировали танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта и РСЗО БМ-21 «Град».

В указанный период армия ВС РФ нанесла поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня, а также живой силе и технике противника в ещё 11 населённых пунктах российского региона.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля российские войска поразили формирования девяти бригад и одного полка ВСУ в Курской области. Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

В минувшие сутки украинские формирования потеряли более 175 военных на курском направлении, также уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномёта.