Общие потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. бойцов
Москва, 13 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. За весь период боёв на курском направлении подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли более 74 тыс. бойцов. Об этом 13 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортёра, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.
За сутки украинские формирования потеряли до 190 бойцов. ВС России ликвидировали танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта и РСЗО БМ-21 «Град».
В указанный период армия ВС РФ нанесла поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня, а также живой силе и технике противника в ещё 11 населённых пунктах российского региона.
Как передавало ИА Регнум, 12 апреля российские войска поразили формирования девяти бригад и одного полка ВСУ в Курской области. Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
В минувшие сутки украинские формирования потеряли более 175 военных на курском направлении, также уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и три миномёта.