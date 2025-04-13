Душанбе, 13 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В одном из сёл Раштского района Таджикистана в результате землетрясения погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

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«На территории одного из сёл Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребёнок, и он погиб», — рассказали ТАСС в ведомстве.

13 апреля в 7:21 мск Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Таджикистане землетрясение магнитудой 5,9. Уточнялось, что его очаг залегал на глубине около 10 км, а эпицентр сейсмособытия находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанда, население которого составляет 144 тыс. человек.

Также сообщалось, что в результате данного землетрясения на территории четырёх сёл Раштского района частично пострадали 17 домов. По данным КЧС, в эпицентре, которым и стал Раштский район, сила подземных толчков достигла пяти баллов. При этом в Душанбе, находящемся примерно в 185 км к западу от эпицентра, сила толчков составила три балла.

В таджикском ведомстве добавили, что первый заместитель председателя КЧС Хотамшо Латифзода направился в пострадавший район, где уже работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.