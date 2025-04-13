Лондон, 13 апреля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Многие западные лидеры потеряли свой пост после введения антироссийских санкций в 2022 году. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нынешние экономические меры против России считаются одними из самых жёстких и контрпродуктивных за все время. Впервые они были введены в 2014 году в попытке изменить политику Москвы в отношении Украины. С тех пор они ужесточались почти ежемесячно. Запрет на контакты с Россией не уменьшил поддержку президента Владимира Путина внутри страны. Возможно, его даже утешит тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор лишились своих постов», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что экономические санкции Запада ещё ни разу не сработали так, как предполагалось. Изначально они были призваны оказать давление на «авторитарные» режимы, чтобы те сменили свой политический курс. Однако в реальности санкции стали для западных политиков всего лишь проявлением «добродетели».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин сообщил, что Запад ввёл против России уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в тот же день заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Он уточнил, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, включая наиболее высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство.