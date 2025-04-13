Берлин, 13 апреля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на «инфраструктуру данных».

Florian Gaertner/Global Look Press Фридрих Мерц

«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — сказал политик в интервью немецкой газете Bild.

Глава ХДС призвал европейские страны лучше защищаться от подобных «атак», оберегая свободу слова и демократию. При этом конкретных примеров, подтверждающих своё заявление, политик не привёл.

Ранее во время выступления в бундестаге Мерц назвал конфликт на Украине «агрессивной войной» России против Европы. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил утверждения политика с лживыми заявлениями министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса во время Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Мерц допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что проведёт встречу или телефонный разговор с российским лидером тогда, когда «станет ясно», что Берлин «собирается продолжить разговор» с Москвой и каким образом немецкая сторона это сделает.

Мерц также не ответил на вопрос о возможности отправки военных ФРГ на Украину после урегулирования конфликта, сославшись на соображения «стратегической сдержанности». При этом он не стал категорически исключать подобный сценарий.