Москва, 13 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Киевский режим либо не может, либо не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам на территории России. Об этом 13 апреля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Чего стоит только временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем», ― отметил представитель Кремля.

По его словам, и то, и другое катастрофично.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает договорённости.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края и ежедневно продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, нарушая мораторий. По данным Минобороны, Киев с момента соглашения проигнорировал запрет более 60 раз.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передаёт США сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.

Дипломат назвал две возможные причины, почему ВСУ продолжают наносить удары по российским объектам энергетики. По его словам, это происходят или из-за отсутствия приказа их прекратить, или из-за невыполнения такого приказа.

Если приказа нет, то речь идёт о сознательном саботаже договорённостей, а если он не выполняется, значит, киевский режим не в состоянии контролировать ВСУ, добавил он. Полищук отметил, что оба этих момента вызывают крайнее беспокойство.