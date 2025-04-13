Рабат, 13 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин пробежал ультрамарафон по Сахаре протяжённостью 252 км и занял в нём 118-е место.

Sampers Erik/ABACA

Россиянин принял участие в Marathon des Sables, который проводится на территории Марокко. В рамках шестидневного забега по пустыне Сахара участники должны были преодолеть расстояние в 252 км. При этом они несли на своих плечах рюкзак с едой и необходимым снаряжением. Питьевой водой участников обеспечивали организаторы.

49-летний Смертин справился с ультрамарафоном за 33 ч 47 мин 10 с. Победу одержал марроканец Рашид Эль‑Морабити, который пробежал то же расстояние за 20 ч 55 мин 47 с.

Помимо российского экс-футболиста в забеге приняли участие около 950 человек, из которых ещё 12 родом из России.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля в Испании прошёл полумарафон Movistar Madrid, в котором приняли участие около 27 тыс. человек. Во время забега у двух участников остановилось сердце. Спортсменов госпитализировали. Медикам удалось спасти 21-летнего участника марафона — его пульс был восстановлен, он находится в тяжелом состоянии. Второй бегун, 38-летний мужчина, скончался в больнице. Ещё 50 бегунам оказали медицинскую помощь: большая часть из них получили такие травмы, как растяжения или вывихи. Также были зафиксированы случаи теплового истощения.