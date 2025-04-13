Москва, 13 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Все больше стран, в том числе европейских, замечают лживую позицию Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Все больше стран, в том числе и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. И вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В качестве примера Песков привел нарушение Киевом временного моратория по нанесению ударов по объектам энергоинфраструктуры.

«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части и военных под контролем. И то, и другое катастрофично. Поэтому все больше и больше стран и международных политиков обращают на это внимание», — отметил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналиста, являются ли слова лидера киевского режима Владимира Зеленского, назвавшего главу РФПИ Кирилла Дмитриева «сепаром, родившимся в Киеве», попыткой сорвать переговоры, Песков заявил, что у Киева есть разлад в отношениях с Вашингтоном.

«Дело в том, что у киевского режима не очень-то клеится с Вашингтоном. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации президента США Дональда Трампа», — сказал Песков.

Ранее, 18 марта, во время телефонного разговора президент России Владимир Путин поддержал американского коллегу, который предложил ввести временный мораторий на взаимные удары между Киевом и Москвой по энергообъектам стран. Российский лидер принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский согласился с инициативой Трампа. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергообъект на территории Краснодарского края и ежедневно продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, нарушая мораторий.

По данным Минобороны РФ, киевский режим проигнорировал запрет более 60 раз с момента соглашения.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передаёт США все сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.