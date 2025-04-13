Коркино, Челябинская область, 13 апреля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. В одну из больниц Челябинской области доставили 16-летнего подростка с острым отравлением наркотическим веществом. Врачи несколько часов боролись за жизнь несовершеннолетнего парня, но спасти его не смогли — мальчик умер в реанимации. Предварительно установлено, что «смертельную дозу» юноша случайно нашел на улице и решил попробовать. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вечером 7 апреля в отдел полиции по городу Коркино Челябинской области поступило срочное сообщение от дежурного врача одной из городских больниц. Медик сообщил оперативникам, что в реанимацию был экстренно госпитализирован 16-летний подросток Иван С. (имя изменено) с признаками острого отравления наркотическим веществом.

По предварительной информации, молодой человек нашел на улице сверток с неизвестным наркотическим веществом и решил его попробовать, после чего подростку резко стало плохо.

«Несколько часов врачи боролись за жизнь подростка, однако спасти его не удалось. Около 5 утра 16-летний Иван скончался в больнице. Предварительная причина смерти несовершеннолетнего — отравление неизвестным наркотическим средством», — сообщил собеседник.

В настоящий момент проверку по факту случившегося проводит Следственное управление СК России по Челябинской области. Известно, что ранее подросток на учете не состоял и не попадал в поле зрения оперативников. Молодой человек воспитывался в многодетной семье, но рос без отца. У Ивана остались два младших брата 5 и 10 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве 15-летний школьник впал в кому, отравившись наркотическими веществами метадоном и тетрагидроканнабинолом, содержащимся в марихуане. Ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию одной из детских больниц, где за его жизнь борются врачи.