Москва, 13 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Украинские формирования за двое суток дважды атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксированы две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты российской энергетики», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В МО уточнили, что вечером 11 апреля украинские формирования целенаправленно обстреляли энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» ― «Белгородэнерго». В результате из-за обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения осталось более 600 жителей Шебекинского района.

Также из-за обстрела ВСУ без света остались жители села Степное. Здесь под удар попал энергообъект «Красная Яруга», где произошёл обрыв проводов.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 12 апреля пять раз нанесли удары по российским энергетическим объектам. Атакам подверглись объекты энергетики в Запорожской и Курской областях, а также Краснодарском крае. В частности, в Запорожской области украинский БПЛА атаковал электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка», повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения остались почти 1650 человек в пяти населённых пунктах.

18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края.

Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. По данным Минобороны, Киев с момента соглашения проигнорировал запрет более 60 раз.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передаёт США сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима. Дипломат назвал две возможные причины, почему ВСУ продолжают наносить удары по российским объектам энергетики. По его словам, это происходит или из-за отсутствия приказа их прекратить, или из-за невыполнения такого приказа.