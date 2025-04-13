Москва, 13 апреля, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Чемпиона мира по вольной борьбе 2014 года в составе сборной России Хетага Цаболова, выступающего за сборную Сербии, отстранили от выступлений на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Это следует из списка, опубликованного на официальном сайте Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

Zuma\TASS Хетаг Цаболов

Нарушение правил было зафиксировано 6 апреля 2024 года. Период дисквалификации 33-летнего спортсмена отсчитывается с 28 июня 2024 года, он завершится 27 июня 2030 года.

Цаболова отстранили на основании статьей 2.3 и 2.5 Всемирного антидопингового кодекса: «Уклонение, отказ или неявка для отбора образцов» и «Фальсификация».

До июня 2024 года Цаболов был отстранён временно, после чего ему позволили выступить на летних Олимпийских играх в Париже. Вскоре ITA по результатам дополнительного расследования заключило, что борец виновен.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2021 года уроженец Владикавказа Цаболов перешёл в сербское спортивное гражданство. В 2023 году в составе сборной Сербии он взял бронзу на чемпионатах мира и Европы, а через год занял четвёртое место на Олимпиаде.

В России Цаболов дважды побеждал на чемпионате России. На его счету — золотая награда за выступление в составе сборной на мировом первенстве в 2014 году в Ташкенте и серебряная — за выступление на ЧМ-2017 в Париже.