Душанбе, 13 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. В Таджикистане утром 13 апреля произошло землетрясение. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Muhammad Fauzy/Global Look Press

Подземные толчки зафиксировали в 7:24 мск. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд, очаг — на глубине 16 км.

Сейсмологи изначально оценили магнитуду землетрясения в 6,4, а позднее пересмотрели оценку, понизив показатель до 5,9.

МЧС Узбекистана сообщило, что жители республики также ощутили произошедшее в Таджикистане землетрясение. На территории Узбекистана сила подземных толчков составила от двух до трех баллов. Сведений о пострадавших и разрушениях в Узбекистане не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в Центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сообщали, что в Раштском районе страны в результате землетрясения были частично разрушены 17 жилых домов. По предварительным данным, жертв нет.

28 марта в Мьянме зафиксировали землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая, второго по величине в стране. После первого землетрясения произошло второе магнитудой 6,4. По данным на 11 апреля, погибли 3689 человек, 5020 получили ранения, ещё 139 числятся пропавшими без вести.

По распоряжению президента России Владимира Путина в Мьянму направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме. К 8 апреля российские спасатели обследовали более 126 тыс. кв. метров, проверив завалы 82 зданий.