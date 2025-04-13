Сумы, Украина, 13 апреля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Два взрыва прогремели в украинских Сумах, в регионе объявлена тревога. Об этом сообщает издание «Общественное».

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Воздушная тревога была объявлена в городе в 09:08 мск. В 10:12 уточнили, что к городу летят баллистические ракеты. Уже через пять минут появились сообщения о первом взрыве, а еще через три минуты — о втором.

Мониторинговые каналы сообщили о прилете двух баллистических ракет. При этом, что именно стало пораженной целью — не уточняется.

Утром 13 апреля министерство цифровой трансформации Украины сообщало о введении воздушной тревоги в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее, 12 апреля, тревога была объявлена в Киевской и еще пяти других областях Украины. В тот же день в украинской столице сообщали о взрывах.

Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.