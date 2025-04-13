Москва, 13 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель F-16 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также добавили, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 13 апреля российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над двумя регионами РФ. Уточняется, что 12 дронов ВСУ сбили над территорией Ростовской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.

13 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки FPV-дрона ранения получила жительница Шебекино. Её доставили в медучреждение с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги. Он добавил, что пострадавшую в дальнейшем транспортируют в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. От детонации дрона также был посечён осколками стоящий автобус.