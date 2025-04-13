Москва, 13 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по месту размещения оперативно-тактических ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщило Минобороны РФ.

ГСЧС Украины

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации украинских формирований и наёмников в 141 районе.

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