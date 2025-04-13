Москва, 13 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся кропотливая работа по устранению ущерба, нанесённого отношениям России и США бывшей американской администрацией Джо Байдена. Об этом 13 апреля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Мы сейчас идем вместе по этому пути очень терпеливо. Нам предстоит сделать ещё много шагов, но здесь просто нужно понять, насколько серьёзный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации», ― отметил представитель Кремля.

По его словам, сейчас идёт именно кропотливая работа по устранению этих последствий. При этом пресс-секретарь российского лидера заявил, что отношения России и США развиваются очень хорошо.

«На самом деле, движется все очень хорошо», ― констатировал Песков.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 19 января заявил, что администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям России и США. Он отметил, что речь идёт о введении Вашингтоном антироссийских санкций. Также, по его словам, колоссальный ущерб был нанесён и в течение первого президентского срока избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что политика администрации Байдена полностью разрушила важнейший для мира диалог России и Соединённых Штатов Америки. Он подчеркнул, что во многих странах мира есть многочисленные силы, которые хотят сохранять напряжённость, поэтому стоят на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия России и США. Дмитриев назвал восстановление российско-американского диалога постепенным и непростым процессом.

Лавров 12 апреля сообщил, что Россия и США имеют потенциал для продвижения двусторонних отношений. Он не видит ничего плохого в том, чтобы у двух стран были хорошие отношения.

По его словам, то, что происходит между Россией и администрацией нынешнего президента США , является банальным, но необходимым диалогом, где страны не диктуют друг другу ничего, не требуют никаких предварительных условий. Именно такой диалог, по словам главы МИД, отсутствовал во времена предыдущего американского президента, позиционировавшего РФ как непосредственную угрозу для США.