Москва, 13 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России освободили от украинских формирований населённый пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 апреля сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

"Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

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