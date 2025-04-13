Вашингтон, 13 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Американская компания Apple на 60% нарастила производство iPhone на территории Индии в рамках диверсификации производства за пределами Китая. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«За 12 месяцев, начиная с марта 2024 года, Apple Inc. произвела в Индии iPhone на сумму $22 млрд, увеличив производство почти на 60% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о продолжающейся диверсификации за счёт выхода из Китая», — говорится в публикации.

Источники сообщили, что в настоящее время каждый пятый iPhone производится именно на территории Индии. В материале также указано, что ускорение процесса переноса производства говорит о переориентировании руководства компании с Китая на другие страны.

При этом уточняется, что заметное наращивание производства также произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Китая.

Как передавало ИА Регнум, ранее администрация Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из списка зеркальных пошлин на импортные товары. По информации агентства Bloomberg, соответствующее решение властей США должно защитить покупателей от «шокирующего роста цен». При этом журналисты допустили, что эта мера может быть временной и вскоре товары из Китая подвергнутся другому тарифу.