Москва, 13 апреля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Ждать сиюминутных результатов от возобновления контактов России и США не стоит, поскольку ситуация в отношениях между странами слишком запущенная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы и слишком запущены они были», — сказал Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Официальный представитель Кремля отметил, что страны идут по этому пути «вместе очень терпеливо». Он подчеркнул, что сейчас идет «кропотливая работа по устранению» последствий того ущерба, который был нанесен отношениям РФ и США предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом.

«На самом деле движется все очень хорошо. Реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», — добавил Песков.

Он добавил, что путь реанимации отношений состоит из маленьких шагов.

Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом станет шагом к переговорам президентов России и США.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Путин на встрече с Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Беседа проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

Глава Белого дома 13 апреля положительно оценил ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.

Ранее, 9 апреля, Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказал предположение о том, когда встретится с Путиным. По его словам, встреча двух лидеров может произойти «в какой-то момент», предположительно, в Саудовской Аравии.