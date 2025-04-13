Москва, 13 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. В российско-американском диалоге всё движется очень хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На самом деле движется всё очень хорошо. Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряжённых дипломатических и иных усилий», — сказал Песков, отвечая на вопрос о текущей ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона.

Весь такой путь состоит из маленьких шагов, направленных на создание хотя бы минимальной доверительной атмосферы, а затем — её укрепления, отметил он.

По словам представителя Кремля, идут контакты в том числе по линии спецслужб и внешнеполитических ведомств, при этом есть много нюансов, касающихся работы дипмиссий.

Кроме того, добавил Песков, между государствами идёт весьма активный, ставший регулярным, обмен визитами спецпредставителей.